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Опрокидывание фуры на полицейскую машину из-за ветра в США попало на видео

Опрокидывание фуры на полицейскую машину из-за ветра в США попало на видео

В момент происшествия в полицейском авто никого не было.

В США фура опрокинулась на полицейскую машину из-за ветра. ДТП произошло на трассе в штате Вайоминг. Момент произошедшего сняли с помощью видеорегистратора другой полицейской машины.

Как сообщает РИА Новости, большегруз перевернуло на стоявший на соседней полосе легковой авто сильным порывом ветра, который в тот день достигал скорости 112 километров в час. В момент аварии в автомобиле правоохранителей никого не было.

По информации RT, водитель грузовика и его пассажир не пострадали.

Текст: Тимофей Шикер.
Видео: youtube.com / Associated Press.
Фото: youtube.com / Associated Press.

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