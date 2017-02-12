Опрокидывание фуры на полицейскую машину из-за ветра в США попало на видео
В момент происшествия в полицейском авто никого не было.
В США фура опрокинулась на полицейскую машину из-за ветра. ДТП произошло на трассе в штате Вайоминг. Момент произошедшего сняли с помощью видеорегистратора другой полицейской машины.
Как сообщает РИА Новости, большегруз перевернуло на стоявший на соседней полосе легковой авто сильным порывом ветра, который в тот день достигал скорости 112 километров в час. В момент аварии в автомобиле правоохранителей никого не было.
По информации RT, водитель грузовика и его пассажир не пострадали.
Видео: youtube.com / Associated Press.
Фото: youtube.com / Associated Press.