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Опрокидывание мотоцикла с тремя пассажирами в Новокузнецке попало на видео

Опрокидывание мотоцикла с тремя пассажирами в Новокузнецке попало на видео

ДТП произошло на Космическом шоссе.

3 июня в Новокузнецке опрокинулся мотоцикл. Видео ДТП опубликовали в Сети. На кадрах ролика запечатлено, что водитель мотоцикла перед ВАЗом резко вывернул руль влево. Из-за этого манёвра транспорт перевернулся и задел авто.

«Все живы, но двух девочек я завёз в травму, не дожидаясь скорой», – рассказал в описании видео очевидец аварии.

Как пояснил Сибдепо осведомлённый источник, ДТП произошло около 20:00 на Космическом шоссе, 16. По данным ГИБДД, никто не пострадал. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Текст: Тимофей Шикер.
Видео: youtube.com / Сергей Маринин.
Фото: youtube.com / Сергей Маринин.

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