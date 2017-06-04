Опрокидывание мотоцикла с тремя пассажирами в Новокузнецке попало на видео

3 июня в Новокузнецке опрокинулся мотоцикл. Видео ДТП опубликовали в Сети. На кадрах ролика запечатлено, что водитель мотоцикла перед ВАЗом резко вывернул руль влево. Из-за этого манёвра транспорт перевернулся и задел авто.

«Все живы, но двух девочек я завёз в травму, не дожидаясь скорой», – рассказал в описании видео очевидец аварии.

Как пояснил Сибдепо осведомлённый источник, ДТП произошло около 20:00 на Космическом шоссе, 16. По данным ГИБДД, никто не пострадал. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.