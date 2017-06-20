Опубликован график выходных и праздничных дней на 2018 год

Проект о переносе выходных дней в следующем году подготовило Министерство труда и социальной защиты.

Министерство труда и социальной защиты представило график переноса выходных дней в 2018-ом году. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Предлагается выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, в соответствии с частью второй статьи 112 кодекса, перенести на 9 марта и 2 мая», — приводит «РИА Новости» отрывок из проекта постановления правительства, разработанного в министерстве.

Также сотрудники Минтруда предлагают перенести выходные с 28 апреля, 9 июня и 29 декабря на 30 апреля, 11 июня и 31 декабря.

Если проект Минтруда будет принят, то в 2018-ом россияне будут отдыхать по следующему графику:

• 30 декабря 2017 года — 8 января 2018 года;

• 23-25 февраля;

• 8-11 марта;

• 29 апреля — 2 мая;

• 9 мая;

• 10-12 июня;

• 3-5 ноября.

По информации Lenta.ru, сейчас проект о переносе выходных дней проходит общественное обсуждение.