Опубликован график выходных и праздничных дней на 2018 год
Проект о переносе выходных дней в следующем году подготовило Министерство труда и социальной защиты.
Министерство труда и социальной защиты представило график переноса выходных дней в 2018-ом году. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«Предлагается выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, в соответствии с частью второй статьи 112 кодекса, перенести на 9 марта и 2 мая», — приводит «РИА Новости» отрывок из проекта постановления правительства, разработанного в министерстве.
Также сотрудники Минтруда предлагают перенести выходные с 28 апреля, 9 июня и 29 декабря на 30 апреля, 11 июня и 31 декабря.
Если проект Минтруда будет принят, то в 2018-ом россияне будут отдыхать по следующему графику:
• 30 декабря 2017 года — 8 января 2018 года;
• 23-25 февраля;
• 8-11 марта;
• 29 апреля — 2 мая;
• 9 мая;
• 10-12 июня;
• 3-5 ноября.
По информации Lenta.ru, сейчас проект о переносе выходных дней проходит общественное обсуждение.