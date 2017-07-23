Опубликован первый трейлер к новому фильму Стивена Спилберга

На видеохостинге Youtube появился первый трейлер нового фильма Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться», снятый по одноимённой книге Эрнеста Клайна. Действие картины происходит в 2045 году. Виртуальная реальность создана, подавляющее большинство подростков проводят в ней практически всё время. Общество называет их «потерянными миллионами». Один из таких тинейджеров и является главным героем картины, ищущим в сети некие «подсказки», дающие полный контроль над всей виртуальной реальностью.

Фильм, как и книга, содержит огромное количество отсылок к гик-культуре 80-х. Как сообщает портал «Кинопоиск», в картине появятся автомобиль Делориан из «Назад в будущее», Фредди Крюгер, а также Стальной гигант из одноимённого фильма и персонажи из «Властелина колец».

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«Читать книгу Эрнеста — одновременно и флэшбэк и флэш форвард, — сказал режиссер. — В какой-то момент я даже подумал, что студии нужен режиссер помоложе! Этот фильм одновременно содержит удивительные отсылки к будущему, которое всех нас ждёт, хотим мы того или нет и к тому десятилетию, которое меня увлекает — 80-ым», — цитирует легендарного режиссёра «Кинопоиск».

Главную роль в фильме исполнил Тай Шеридан («Люди Икс: Апокалипсис», Циклоп). Мировая премьера картины назначена на 28 марта 2018 года. В это же день фильм должен стартовать и в российском прокате.