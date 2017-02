«Оскар – 2017»: наряды звёзд и провал ведущих

В Голливуде прошла 89-я церемония вручения наград Американской киноакадемии. Главный приз за лучший фильм получила картина Барри Дженкинса «Лунный свет», однако из-за конфуза полминуты весь мир думал, что эта награда досталась «Ла-Ла Ленду».

Причиной провала ведущих стала путаница с конвертами. В том, который открыли на сцене актёры Уоррен Битти и Фэй Данауэй, лежала бумажка с именем Эммы Стоун, сыгравшей в «Ла-Ла Ленде» и получившей «Оскар» как лучшая актриса. Когда съёмочная группа картины вышла на сцену и от них уже прозвучали слова благодарности, организаторы заявили об ошибке. В Сети тут же распространились шутки, что тут не обошлось без российских хакеров.

When you find out #Russianhackers created #OscarGate #Oscars pic.twitter.com/WLEyId3KKj

— The Red Pill (@Swordoftruth16) February 27, 2017