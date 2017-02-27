«Оскар – 2017»: наряды звёзд и провал ведущих

В Голливуде прошла 89-я церемония вручения наград Американской киноакадемии. Главный приз за лучший фильм получила картина Барри Дженкинса «Лунный свет», однако из-за конфуза полминуты весь мир думал, что эта награда досталась «Ла-Ла Ленду».

Причиной провала ведущих стала путаница с конвертами. В том, который открыли на сцене актёры Уоррен Битти и Фэй Данауэй, лежала бумажка с именем Эммы Стоун, сыгравшей в «Ла-Ла Ленде» и получившей «Оскар» как лучшая актриса. Когда съёмочная группа картины вышла на сцену и от них уже прозвучали слова благодарности, организаторы заявили об ошибке. В Сети тут же распространились шутки, что тут не обошлось без российских хакеров.

Конечно же, после такого конфуза пользователи Интернета создали несколько вариантов мемов и колких картинок, которые красноречиво говорят о произошедшей ситуации.

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В общей сложности «Лунный свет» получил три статуэтки. При этом «Ла-Ла Ленд» выиграл шесть «Оскаров» из 14, на который был номинирован. Лучшим актёром признали Кейси Аффлека за роль в «Манчестере у моря».

Как всегда звёзды поразили публику своими нарядами.

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А тем временем, стилисты уже успели оценить платья и костюмы, в которых пришли звёзды на «Оскар — 2017». «WomansDay.ru» составил топ-6 самых худших нарядов гостей церемонии.

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Также победителями в главных номинациях стали:

Лучший актер второго плана — Махершала Али («Лунный свет»)

Лучшая актриса второго плана — Виола Дэвис («Ограды»)

Лучший режиссер — Дэмиен Шазелл («Ла-Ла Ленд)

Лучший оригинальный сценарий — Кеннет Лоннерган («Манчестер в моря»)

Лучший адаптированный сценарий — Барри Дженкинс («Лунный свет»)

Лучший анимационный фильм — «Зверополис»

Лучший фильм на иностранном языке — «Коммивояжер» иранского режиссера Асгара Фархади

Лучший документальный фильм — «О.Джей: Сделано в Америке»

Лучшая работа оператора — Линус Сандгрен («Ла-Ла Ленд»)

Лучшая музыка к фильму (композитор) — Джастин Гурвиц («Ла-Ла Ленд»)

Лучшая песня к фильму — Sity of Stars («Ла-Ла Ленд»).