«Оскар – 2017»: наряды звёзд и провал ведущих
Главными триумфаторами 89-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии стали фильмы «Ла-Ла Ленд» и «Лунный свет».
В Голливуде прошла 89-я церемония вручения наград Американской киноакадемии. Главный приз за лучший фильм получила картина Барри Дженкинса «Лунный свет», однако из-за конфуза полминуты весь мир думал, что эта награда досталась «Ла-Ла Ленду».
Причиной провала ведущих стала путаница с конвертами. В том, который открыли на сцене актёры Уоррен Битти и Фэй Данауэй, лежала бумажка с именем Эммы Стоун, сыгравшей в «Ла-Ла Ленде» и получившей «Оскар» как лучшая актриса. Когда съёмочная группа картины вышла на сцену и от них уже прозвучали слова благодарности, организаторы заявили об ошибке. В Сети тут же распространились шутки, что тут не обошлось без российских хакеров.
When you find out #Russianhackers created #OscarGate #Oscars pic.twitter.com/WLEyId3KKj
— The Red Pill (@Swordoftruth16) February 27, 2017
Конечно же, после такого конфуза пользователи Интернета создали несколько вариантов мемов и колких картинок, которые красноречиво говорят о произошедшей ситуации.
В общей сложности «Лунный свет» получил три статуэтки. При этом «Ла-Ла Ленд» выиграл шесть «Оскаров» из 14, на который был номинирован. Лучшим актёром признали Кейси Аффлека за роль в «Манчестере у моря».
Как всегда звёзды поразили публику своими нарядами.
А тем временем, стилисты уже успели оценить платья и костюмы, в которых пришли звёзды на «Оскар — 2017». «WomansDay.ru» составил топ-6 самых худших нарядов гостей церемонии.
Также победителями в главных номинациях стали:
Лучший актер второго плана — Махершала Али («Лунный свет»)
Лучшая актриса второго плана — Виола Дэвис («Ограды»)
Лучший режиссер — Дэмиен Шазелл («Ла-Ла Ленд)
Лучший оригинальный сценарий — Кеннет Лоннерган («Манчестер в моря»)
Лучший адаптированный сценарий — Барри Дженкинс («Лунный свет»)
Лучший анимационный фильм — «Зверополис»
Лучший фильм на иностранном языке — «Коммивояжер» иранского режиссера Асгара Фархади
Лучший документальный фильм — «О.Джей: Сделано в Америке»
Лучшая работа оператора — Линус Сандгрен («Ла-Ла Ленд»)
Лучшая музыка к фильму (композитор) — Джастин Гурвиц («Ла-Ла Ленд»)
Лучшая песня к фильму — Sity of Stars («Ла-Ла Ленд»).