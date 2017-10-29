Основатель Wikipedia анонсировал запуск сервиса по борьбе с фейковой информацией

Создатель Wikipedia Джимми Уэйлс анонсировал скорый запуск сервиса по борьбе с недостоверной информацией в СМИ. Сервис, который называется Wikitribune, в ближайшее время запустят в тестовом режиме.

«Мы на стадии закрытого бета-тестирования»,— цитирует ТАСС заявление Джимми Уэйлса.

Уэйлс отметил, что хочет запустить сервис без лишнего шума в СМИ, чтобы пользователи интернета не нарушали работу Wikipedia. По его словам, новый сервис никак не связан с Wikipedia и фондом Wikimedia, а его финансирование будет осуществляться за счёт добровольных пожертвований.

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