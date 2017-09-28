Основатель журнала Playboy Хью Хефнер умер в возрасте 91 года. Он скончался в своём доме в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в окружении близких.

American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef pic.twitter.com/tCLa2iNXa4 — Playboy (@Playboy) September 28, 2017

«Хью М. Хефнер, американский кумир, который в 1953 году представил миру журнал Playboy и превратил компанию в один из самых известных в мире американских брендов в истории, спокойно ушел из жизни сегодня вследствие естественных причин в своём доме – особняке Playboy – в окружении любимых. Ему был 91 год», – рассказали ТАСС в пресс-службе компании Playboy Enterprises.

When Hugh Hefner dies, no one will say he's in a better place now. Rest in Peace legend. pic.twitter.com/GD3v7AtO74 — E (@esheikh_) September 28, 2017

Хефнер окончил психологический факультет университета Иллинойса. Тогда он увлёкся издательским делом. В 1953 году Хефнер выпустил первый номер журнала – с Мэрилин Монро на обложке. По мнению экспертов, после этого началась сексуальная революция.

Hugh Hefner has passed away at 91. pic.twitter.com/Yn5ohyEwUh — Collider (@Collider) September 28, 2017

Изначально рабочим названием журнала было «Stag Party» («Мальчишник»), но Хефнер отказался от него из-за того, что в то время существовал другой журнал с названием «Stag Magazine».

У Хефнера было три жены. С первой он развёлся в 1959 году после 10 лет брака. Со второй супругой, моделью Кимберли Конрад, он прожил также 10 лет. С 2000 года медиамагнат жил в своём особняке с 7 девушками в возрасте от 18 до 28 лет. В 2012 году, в 86-летнем возрасте, он женился на 26-летней фотомодели и певице Кристалл Харрис.

RIP Hugh Hefner a man who lived the dream pic.twitter.com/OYCadWpTXa — Prakash Ruparelia (@P_Ruparelia) September 28, 2017