От Антарктиды откололся крупнейший в истории айсберг весом 1 трлн тонн

Крупнейший в истории айсберг откололся от Антарктиды. Вес ледяной глыбы составляет один трлн тонн, толщина 200 метров, а площадь — шесть тысяч квадратных километров, сообщает ВВС. По данным издания, учёные наблюдали за процессом откалывания айсберга в течение последних 10 лет.

Blog post with more details about the Larsen C iceberg calving: https://t.co/B094vfbTE6 pic.twitter.com/9ta8XGTMDN

— Project MIDAS (@MIDASOnIce) July 12, 2017