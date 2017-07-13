От Антарктиды откололся крупнейший в истории айсберг весом 1 трлн тонн

Крупнейший в истории айсберг откололся от Антарктиды. Вес ледяной глыбы составляет один трлн тонн, толщина 200 метров, а площадь — шесть тысяч квадратных километров, сообщает ВВС. По данным издания, учёные наблюдали за процессом откалывания айсберга в течение последних 10 лет.

Blog post with more details about the Larsen C iceberg calving: https://t.co/B094vfbTE6 pic.twitter.com/9ta8XGTMDN — Project MIDAS (@MIDASOnIce) July 12, 2017

По данным «Интерфакс», распад ледника на восточном фронте Антарктиды зафиксировали три года назад — в 2014 году. Учёные заявляют, что ледник откололся из-за климатических изменений на нашей планете.

За последние 50 лет на юго-западе Антарктиды потеплело. Воздух там стал прогреваться на 2,5 градуса больше, чем до этого. Известно, что на айсберге находятся пингвины.

«Среди пингвинов дураков нет. Они, конечно, спрыгнут и вернутся туда, где им «теплей». Дело в том, что один вид живёт даже на экваторе — галапагосские пингвины. Когда-то они заселились и живут там. Но другие виды так не могут. Если попадут в теплые воды, они, конечно, сбегут. Потом льдина сама растает, так что никаких переселений пингвинов не получится», — цитируют «Известия» учёного и телеведущего Николая Дроздова.

По словам Дроздова, из-за климатических изменений пингвины будут уходить вглубь Антарктиды.