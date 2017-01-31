С января по ноябрь прошлого года более 13,7 тысяч жителей области умерли от болезней системы кровообращения.

Специалисты Кемеровостата выяснили, от чего кузбассовцы умирали в 2016 году. В период с января по ноябрь прошлого года в регионе от болезней системы кровообращения скончались 13 700 человек. За аналогичный период 2015 года по той же причине умерли 14 424 кузбассовца.

Новообразования стали причиной смерти 6029 жителей Кемеровской области, что на 130 человек больше прошлогоднего показателя. От случайных отравлений алкоголем погибли 230 кузбассовцев (-39), от убийств – 266 человек (-68). Также в регионе за год уменьшилось количество самоубийц – до 721 (-61).

От болезней органов пищеварения скончались 1815 человек (-69), от болезней органов дыхания – 1401 (-135), а от «некоторых инфекционных и паразитных болезней» – 1651 (+238).

Отмечается, что всего за указанный период в Кузбассе умерли 35 704 человека. Это на 130 жителей региона меньше, чем годом ранее.