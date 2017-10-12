Открыт набор участниц на масштабный конкурс «Мисс Очарование Кузбасса — 2017»

Конкурсантками могут стать девушки и женщины от 16 до 35 лет.

Жительниц региона в возрасте от 16 до 35 лет зовут поучаствовать в масштабном конкурсе красоты «Мисс Очарование Кузбасса – 2017», который состоится в Новокузнецке. Единственным ограничением для участия является возраст. Ни семейное положение, ни рост, ни вес, ни наличие детей не имеют никакого значения. Организаторы мероприятия принимают заявки на участие до 6 ноября 2017 года.

«Количество мест для участниц ограничено. Точное число конкурсанток определим позднее. С девушками будут работать профессионалы, всего в течение месяца пройдёт 10 занятий, а в декабре уже состоятся полуфинал и финал конкурса», — рассказал Сибдепо один из организаторов конкурса красоты Александр Хвостов.

По словам собеседника, участие в конкурсе платное. Желающие должны будут оплатить организационный взнос в размере 4 900 рублей. Всего в конкурсе будет три победительницы, которые получат денежные призы, корону и другие подарки. Победительницу конкурса «Мисс Очарование Кузбасса – 2017» будут продвигать, как модель, в том числе в Москве и в Европе.

Более подробную информацию можно уточнить в официальной группе конкурса или у организаторов по телефонам: +7-961-701-4121 (Александр Хвостов) и +7-923-487-1114 (Роберт Давтян).