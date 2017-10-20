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Открытие бульвара Строителей в Кемерове завершится фейерверком

Открытие бульвара Строителей в Кемерове завершится фейерверком

На празднике будут работать 30 площадок.

Сегодня в 16:00 в Кемерове откроют бульвар Строителей после реконструкции. Ранее Сибдепо сообщал, что в праздничной программе примут участие более 300 артистов.

Как рассказали в комитете по работе со СМИ городской администрации, в 17:00 на бульваре стартует велопробег, после этого пройдёт праздничное шествие, а в 18:00 – концерт.

«В 19:00 более 270 залпов салюта взмоют в небо вечернего Кемерова в честь дня рождения самого большого в регионе линейного парка», – добавили в мэрии.

Всего на празднике в честь открытия бувальвара будут работать 30 площадок.

Илья Середюк: бульвар Строителей в Кемерове будет «живым»

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: архив Сибдепо.

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