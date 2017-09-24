Происшествия
Россия и Мир

Оторвавшееся колесо от КАМАЗа едва не убило водителя встречной машины

Водитель из Башкирии опубликовал видео своего чудесного спасения.

Мужчина следовавший на машине из Крыма в Башкирию, попал в необычное ДТП:  у прицепа ехавшего навстречу КАМАЗа на ходу отлетели колёса и врезались в его машину. Видео происшествия и фотографии его последствий мужчина выложил в группу БашДТП в социальной сети «ВКонтакте». Следует отметить, что он успел быстро среагировать и увести машину от лобового столкновения с колёсами, они ударили автомобиль сбоку, по касательной.

«Повезло 3 раза: 1-что не в лоб словил, 2-что на встречку под фуру не улетел ну и 3 что в кувет не слетел, родились в рубашках в общем. И из под Волгограда 1500км ехали на разбитом авто», — рассказывает на страницах группы сам пострадавший.

Мужчина посетовал, что у водителя КАМАЗа не оказалось страховки. Теперь ему предстоит поломать голову: с кого взыскивать расходы на ремонт сильно повреждённого автомобиля. Видео с регистратора работавшего в машине пострадавший передал в редакцию портала U1.

См. также
Текст: Аркадий Кимеев.
Видео: U1.ru
Фото: VK/БашДТП

Комментарии

Рекомендуем

Интервью

Кредитная оттепель продолжается

Как поменялись банковские продукты в эпоху «кредитной оттепели» и какие кредитные продукты пользуются популярностью у предпринимателей
Кинопрокат

«Kingsman: Золотое кольцо» — рецензия на фильм

Дерзко, смешно и цинично. Почти, как оригинал!
Новости

В суде допросили свидетелей и кемеровских экспертов МВД по делу о ДТП с Мовшиным

Также был допрошен водитель Toyota Premio Виктор Оленин.
Чтиво

Скандальная «Матильда» в Кузбассе: «за» или «против»

Сибдепо узнал, что думают о фильме депутат Госдумы, историк, актёр, хореограф и священник.

Сегодня в Кемерове

Популярное