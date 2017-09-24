Оторвавшееся колесо от КАМАЗа едва не убило водителя встречной машины

Мужчина следовавший на машине из Крыма в Башкирию, попал в необычное ДТП: у прицепа ехавшего навстречу КАМАЗа на ходу отлетели колёса и врезались в его машину. Видео происшествия и фотографии его последствий мужчина выложил в группу БашДТП в социальной сети «ВКонтакте». Следует отметить, что он успел быстро среагировать и увести машину от лобового столкновения с колёсами, они ударили автомобиль сбоку, по касательной.

«Повезло 3 раза: 1-что не в лоб словил, 2-что на встречку под фуру не улетел ну и 3 что в кувет не слетел, родились в рубашках в общем. И из под Волгограда 1500км ехали на разбитом авто», — рассказывает на страницах группы сам пострадавший.

Мужчина посетовал, что у водителя КАМАЗа не оказалось страховки. Теперь ему предстоит поломать голову: с кого взыскивать расходы на ремонт сильно повреждённого автомобиля. Видео с регистратора работавшего в машине пострадавший передал в редакцию портала U1.