Падение горнолыжника с 40-метровой высоты в США попало на видео

Американский горнолыжник Дэвин Стрэттон снял на видео своё падение с 40-метровой высоты в горах Уосатч, штат Юта. После произошедшего мужчина чудом остался жив.

Как сообщает «Рен ТВ», спортсмен слишком поздно заметил обрыв. Мужчина рухнул вниз, однако его падение смягчил толстый слой снега.

«Я сразу подумал о своём кузене, который оказался парализован после автомобильной аварии. Думал, что тоже буду парализован», – цитирует TJournal Дэвина Стрэттона.

После случившегося горнолыжник сказал: «Спасибо». Отмечается, что он сломал много снаряжения, включая шлем.