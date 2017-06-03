Палеонтологи доказали невозможность воскрешения динозавров

Учёные пришли к такому выводу после анализа следов коллагена в останках тираннозавра.

Палеонтологи из Манчестерского университета в Великобритании доказали, что невозможно воскресить динозавров по остаткам найденных в их костях белка. Об этом сообщает Lenta.ru.

Учёные изучили следы коллагена в останках тираннозавра, чтобы узнать, действительно ли вещество принадлежало динозавру. Это было сделано, чтобы подтвердить или опровергнуть точку зрения исследователей, которые считали, что белок в окаменевших костях древних ящеров является результатом загрязнения проб и принадлежит современным животным.

Результаты исследования британских палеонтологов показали, что «ископаемый» коллаген соответствует коллагену из костей страусов, чьи биополимеры (белки и ДНК) используются в науке с целью определения эволюционных отношений между вымершими и ныне живущими организмами.

Таким образом, как передаёт «РИА Новости», отсутствие в костях динозавров доисторических биологических молекул делает невозможным воссоздание ящеров с помощью современных биотехнологических методов.