Папа Римский продаст на торгах подаренный ему Lamborghini

Папа Римский Франциск на встрече с руководством Lamborghini получил в подарок автомобиль Lamborghini Huracan. Спорткар оформили в традиционных цветах Ватикана: на белом фоне нарисованы золотые полосы, пишет «Интерфакс».

Lamborghini gives Pope Francis a brand-new, special edition Huracan that will be auctioned off for charity: https://t.co/93VYuVX9Mv pic.twitter.com/0hsLO1fUxS — CBS News (@CBSNews) November 15, 2017

По данным РБК, понтифик благословил автомобиль и оставил на нём автограф. Также он заявил, что намере продать машину на аукционе Sotheby’s. Вырученные деньги пойдут на благотворительность.

Как отмечают зарубежные СМИ, сейчас стоимость серийного Lamborghini Huracan начинается от €183 тыс. (более 13 млн рублей, – прим. Сибдепо). Предполагается, что сделанный лично для Папы Римского спорткар будет значительно дороже.