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Папа Римский продаст на торгах подаренный ему Lamborghini

Папа Римский продаст на торгах подаренный ему Lamborghini

Понтифик благословил автомобиль и оставил на нём автограф.

Папа Римский Франциск на встрече с руководством Lamborghini получил в подарок автомобиль Lamborghini Huracan. Спорткар оформили в традиционных цветах Ватикана: на белом фоне нарисованы золотые полосы, пишет «Интерфакс».

По данным РБК, понтифик благословил автомобиль и оставил на нём автограф. Также он заявил, что намере продать машину на аукционе Sotheby’s. Вырученные деньги пойдут на благотворительность.

Как отмечают зарубежные СМИ, сейчас стоимость серийного Lamborghini Huracan начинается от €183 тыс. (более 13 млн рублей, – прим. Сибдепо). Предполагается, что сделанный лично для Папы Римского спорткар будет значительно дороже.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: pixabay.com, twitter.com / CBSNews.

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