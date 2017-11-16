Папа Римский продаст на торгах подаренный ему Lamborghini
Понтифик благословил автомобиль и оставил на нём автограф.
Папа Римский Франциск на встрече с руководством Lamborghini получил в подарок автомобиль Lamborghini Huracan. Спорткар оформили в традиционных цветах Ватикана: на белом фоне нарисованы золотые полосы, пишет «Интерфакс».
По данным РБК, понтифик благословил автомобиль и оставил на нём автограф. Также он заявил, что намере продать машину на аукционе Sotheby’s. Вырученные деньги пойдут на благотворительность.
Как отмечают зарубежные СМИ, сейчас стоимость серийного Lamborghini Huracan начинается от €183 тыс. (более 13 млн рублей, – прим. Сибдепо). Предполагается, что сделанный лично для Папы Римского спорткар будет значительно дороже.
Фото: pixabay.com, twitter.com / CBSNews.