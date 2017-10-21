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Парковки для инвалидов могут открыть для многодетных семей

Депутат Госдумы предлагает расширить пользование специализированными парковочными местами.

Депутат Госдумы Владимир Драчёв выдвинул предложение разрешить парковаться на местах для инвалидов многодетным семьям и опекунам. Проект уже передан на рассмотрение депутатам нижней палаты российского парламента.В рамках законопроекта также предлагается ввести новый опознавательный знак – «многодетная семья».

Свою инициативу депутат объясняет тем обстоятельством, что многодетные семьи часто жалуются на невозможность припарковаться около социально значимых объектов и крупных торговых центров. При этом Драчёв обратил внимание коллег на то, что значительное число парковочных мест для инвалидов, как правило, пустует. Кроме того, в документе есть предложение позволить круглосуточно оставлять машины на местах для инвалидов их законным представителям, создав единый реестр автомобильных номеров, за которыми будет закреплено это право.

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