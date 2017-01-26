Патриарх Кирилл предложил создать в России банки для бедных

В РЦП считают, что нашей стране нужно перенять практику у Индии, где существует такая система.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложит создать в РФ банки для бедных. Такую идею он высказал во время выступлений на V юбилейных Рождественских Парламентских чтениях в Госдуме.

Патриарх назвал аморальной «практику ростовщичества» в области микрокредитов для населения.