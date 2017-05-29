Патриарх Кирилл сравнил законы об однополых браках с фашистскими

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказался по поводу законов об однополых браках, принимаемых в ряде стран Запада.

Предстоятель сказал, что эти законы порывают с нравственной природой человека и возмущают людей также, как в своё время это делали законы фашистской Германии, передаёт «РИА Новости».

«Тема ограничения человеческой свободы нравственностью является сегодня очень актуальной. Вы знаете, что, к сожалению, в некоторых странах, на Западе — впервые, может быть, за все время — стали приниматься законы, которые порывают с нравственной природой человека, с совестью. Это законы о так называемых гомосексуальных браках», — цитирует издание патриарха.

Предстоятель полагает, что появление таких законов является результатом «акцента на свободу при полном игнорировании нравственной ответственности».

«Я глубоко убежден в том, что этот соблазн, если хотите, историческое искушение, которое привело некоторые страны к принятию этих просто из ряда вон выходящих законов, — что все это должно пройти, потому что в противном случае человеческое общество, разорвав связь между свободой и нравственной ответственностью, между правом и нравственным началом, станет нежизнеспособным», — сказал патриарх.

Закон об однополых браках был подписан тогдашним президентом Франции Франсуа Олландом четыре года назад, в мае 2013-го. Франция стала девятой европейской страной, разрешившей гомосексуальные браки.