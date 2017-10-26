Патриарх Кирилл заявил, что Москве нужны гастарбайтеры

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что с понимание относится к приглашению в столицу трудовых мигрантов – кто-то должен строить дороги и дома.

На открытии VII Общецерковного съезда по социальному служению в Москве патриарх Кирилл заявил, что с пониманием относится к приглашению в столицу нашей страны трудовых мигрантов. По его словам, в Москве не хватает рабочих рук, а кто-то должен строить дороги, дома и другие объекты.

«Кто всё это строит?», — и сам же дал на него ответ: «Это не жители города Москвы, это не православные люди. Но мы с пониманием относимся к этому, потому что без приглашения так называемых гастарбайтеров всего этого сделать невозможно», — цитирует «Интерфакс» заявление патриарха.

Патриарх отметил, что территории нашей страны огромны, желающих строить и что-то менять в России не так много, поэтому мигранты нужны. Территории страны нужно осваивать. Глава Русской православной церкви отметил, что в Москве сейчас идёт программа реновации – строят новое жильё и ремонтируют дороги.