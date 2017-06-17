Патриарх Кирилл заявил, что священники и иерархи не должны ездить на дорогих машинах

Предстоятель РПЦ отметил, что «сегодня уровень автомобильной промышленности такой, что даже автомобиль среднего класса — достаточно комфортный и безопасный».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл попросил представителей духовенства не ездить на дорогих авто.

Напомним, весной большой общественный резонанс вызвала история с епископом Ливенским и Малоархангельским Нектарием из Орловской епархии, которые ездит на Land Cruiser V8 стоимостью в 6 млн рублей.

«Мы действительно повод даем иногда (к критике Церкви) глупостями своими. Вот постоянно нас обвиняют за автомобили… Но ведь даже если дарят дорогой автомобиль — не нужно на нем ездить, не нужно ездить на дорогих автомобилях! Сегодня уровень автомобильной промышленности такой, что даже автомобиль среднего класса — достаточно комфортный и безопасный», — цитирует патриарха «РИА Новости».

Предстоятель РПЦ отметил, что когда у храмов стоят «целые кавалькады дорогих лимузинов — это, конечно, вызывает у людей реакцию».

Патриарх также добавил, что «мы не должны забывать об ответственности» и что иерархи не должны «вносить соблазны».