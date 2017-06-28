Павел Дуров согласился предоставить данные Telegram для Роскомнадзора

Создатель Telegram Павел Дуров согласился предоставить данные, необходимые для Роскомнадзора. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он заявил, что эти сведения находятся в открытом доступе.

«Если на этом желания регулятора действительно ограничиваются, у меня нет возражений против использования этих данных для регистрации Telegram Messenger LLP в реестре организаторов распространения информации, однако мы не будем выполнять антиконституционный и нереализумый технически «закон Яровой», – отметил Павел Дуров.

Ранее Сибдепо сообщал, что Роскомнадзор пригрозил заблокировать Telegram в РФ. Глава ведомства Александр Жаров обратился к основателю мессенджера Павлу Дурову с требованием передать данные о сервисе, чтобы включить их в реестр организаторов распространения информации.