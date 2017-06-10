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Пенсионеры в Санкт-Петербурге нашли 4 миллиона рублей и вернули владельцу

Деньги случайно рассыпал на трассе бизнесмен, ехавший на мотоцикле.

6 июня на одной и петербургских трасс бизнесмен, ехавший на мотоцикле, рассыпал 12 миллионов рублей, которые вёз собой, сообщил портал «Фонтанка». Купюры и товарные накладные рассыпались из рюкзака на большой скорости. Многие водители останавливались, чтобы подобрать деньги. При этом не все оставили находки себе. К вечеру 8 июня бизнесмену вернули 2 миллиона.

После появления публикаций в СМИ, рассеянному мотоциклисту вернули ещё 4 миллиона. Их нашла на трассе пожилая супружеская пара и принесла в отделение полиции.

Текст: Аркадий Кимеев.

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