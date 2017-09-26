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Пентхаус за 120 млн рублей в Кемерове вошёл в топ-10 самых дорогих квартир в России

Пентхаус за 120 млн рублей в Кемерове вошёл в топ-10 самых дорогих квартир в России

Рейтинг регионов страны по самой высокой стоимости квартир с отделкой на вторичном рынке составили эксперты ЦИАН.

Специалисты онлайн-сервиса объявлений о недвижимости ЦИАН составили рейтинг регионов страны по самой высокой стоимости квартир с отделкой на вторичном рынке. В первой десятке, на шестом месте, оказалась Кемеровская области, пишет РБК.

По данным «Строительной газеты», двухуровневый пентхаус на крыше 17-этажного дома в центре Кемерова стоит 120 млн рублей. Площадь квартиры составляет 431 кв. м, туда же входит 300-квадратная терраса с видом на Томь. Также у владельца такого жилья будет свой персональный лифт, поднимающийся прямо в квартиру из индивидуального подземного паркинга на 4 машины. О том, на какой улице располагается дом с этой квартирой, не сообщается.

Лидером рейтинга оказалась Москва. Самая дорогая квартира в столице стоит $35 млн (2,03 млрд руб.). За эту сумму в городе можно купить двухуровневую квартиру площадью 761 кв. м с каминным залом, профессионально оборудованным кинотеатром, спа-зоной с сауной, спортзалом и массажным кабинетом. Второе место и третье места заняли Санкт-Петербург (двухуровневый пентхаус за 720 млн руб.) и Сочи (трёхуровневый пентхаус за 581 млн руб.).

О дорогом и интересном жилье, которое продают или сдают в аренду в Кузбассе, читайте в рубрике Сибдепо «Квартира недели».

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: pixabay.com.

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