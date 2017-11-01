Перед новогодними праздниками Роспотребнадзор проверит качество алкоголя

Роспотребнадзор проведёт внеплановую проверку производителей и продавцов алкогольной продукции, в том числе шампанского и коньяка. Соответствующее поручение ведомство получило от Правительства России.

«Здесь будет участие всех ведомств, потому что задача общая и у каждого есть свои полномочия в этой сфере. Мы будем проверять в части безопасности продукции, которая представлена на рынках, для обеспечения здоровья россиян», — цитирует РИА Новости заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Известно, что в проверках также примут участие сотрудники полиции, генеральной прокуратуры и Росалкогольрегулирования, а также Роскачества.

Попова считает, что перед новогодними праздниками такая проверка очень актуальна, потому что люди закупают большое количество алкогольных напитков. По её словам, в России находят меньше некачественного алкоголя по сравнению с «мировой тенденцией».