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Переход на электронные ПТС продлили до июля 2018 года

Переход на электронные ПТС продлили до июля 2018 года

В первое время покупатели будут получать на руки обычные бумажные ПТС, которые будут действовать наравне с электронными.

Переход на электронные паспорта транспортного средства (ПТС) продлили до 1 июля 2018 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Министерство промышленности и торговли РФ.

В ведомстве заверили, что технических сложностей для реализации системы уже нет. Но старт процесса будет определяться датами включения в него производителей автомобилей и заинтересованных органов власти, пишет «Российская газета».

В первое время покупатели будут получать на руки обычные бумажные ПТС, которые будут действовать наравне с электронными. Однако в случае их утери или необходимости замены автолюбителям будут выдавать документ в электронном виде.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: архив Сибдепо.

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