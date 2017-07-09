Новости
Россия и Мир
Пермские программисты создали конкурента Adobe Photoshop

Пермские программисты создали конкурента Adobe Photoshop

Российский графический редактор называется Alive Colors.

Пермские программисты создали графический редактор AliveColors. Пробную версию программы уже можно скачать с официального сайта.

Как сообщает Live, в числе возможностей конкурента Adobe Photoshop – обработка и ретушь фото, цифровое рисование.

Окончательная версия программы будет доступна осенью. Для некоммерческих целей можно использовать бесплатный вариант редактора, за расширенный функционал придётся платить.

В планах у разработчиков — создание аналога AliveColors для мобильных телефонов.

Текст: Мария Арзамасцева.
Видео: https://www.youtube.com/ (AKVIS).
Фото: https://www.youtube.com/ (AKVIS).

Комментарии

Рекомендуем

Чтиво

Кулинарное шоу: как кузбассовцам продают обычную посуду за сотни тысяч рублей

Корреспонденты Сибдепо побывали на легендарном шоу и не купили посуду
Вкус и пафос

Обед в «Клумбе»

Как кормят в новом и необычном кемеровском кафе?
Ретро

Школьные выпускные в Кузбассе: тогда и сейчас

Химическая завивка, малиновые пиджаки и бантики против Басты, ресторанов и платьев за 25 тысяч
Вопрос времени

Викторина о курортах СССР

Сумеете отгадать названия курортов, о которых мечтал весь Советский Союз?

Сегодня в Кемерове

Популярное