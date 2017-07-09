Пермские программисты создали конкурента Adobe Photoshop
Российский графический редактор называется Alive Colors.
Пермские программисты создали графический редактор AliveColors. Пробную версию программы уже можно скачать с официального сайта.
Как сообщает Live, в числе возможностей конкурента Adobe Photoshop – обработка и ретушь фото, цифровое рисование.
Окончательная версия программы будет доступна осенью. Для некоммерческих целей можно использовать бесплатный вариант редактора, за расширенный функционал придётся платить.
В планах у разработчиков — создание аналога AliveColors для мобильных телефонов.
Видео: https://www.youtube.com/ (AKVIS).
Фото: https://www.youtube.com/ (AKVIS).