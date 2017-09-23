«Персональное оскорбление»: Тиньков снова рассказал, почему судится с NEMAGIA

Бизнесмен Олег Тиньков записал очередное видео, в котором подробно рассказал, почему судится с кемеровскими блогерами NEMAGIA. Предприниматель отметил, что не намерен проглатывать оскорбления в адрес своей семьи, жены и детей.

«Ребята из Немагии перешли грань. Они тронули святое — мою семью, они оскорбили мою жену. Раньше они оскорбляли мать Басты. Любой нормальный мужчина при таком раскладе будет защищать свою семью: в драке или через суд, кто как считает правильным. Я за цивилизованные способы, поэтому я пошёл в суд», – заявил Олег Тиньков.

Также предприниматель отметил, что впервые судится с кем-либо и никогда никого не просит вышибать блогерам двери. Он просто обратился в полицию за помощью и не может комментировать способы работы правоохранительных органов. Тиньков напомнил, что у кемеровчан Алексея Псковитина (подозреваемый по уголовному делу против Тинькова — прим. Сибдепо) и Михаила Печерского есть шанс прекратить все судебные процессы. Для этого молодым людям нужно извиниться перед банкиром и удалить оскорбительный ролик из Сети.

В свою очередь блогеры NEMAGIA выложили на своём канале видео (18+, нецензурная лексика), в котором официальный представитель кемеровчан Ярослав Шемет встретился с представителем Олега Тинькова Валерией Павлюковой. Заместитель председателя правления, директор юридического парламента «Тинькофф банк» отметила, что тоже хотела бы, чтобы конфликт между кемеровчанами и банкиром завершился. Павлюкова отметила, что Тиньков не полетит в Кемерово для встречи с Псковитиным и Печерским.