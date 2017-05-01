Первого мая часть Кузбасса засыпало снегом

Напомним, что в начале прошлой недели в регионе было более +25°C.

1 мая 2017 года в некоторых районах Кузбасса выпал снег. В частности, осадки можно было наблюдать в Промышленновском и Кемеровском районах. На фото, которые прислал в редакцию очевидец, запечатлено, что снег покрыл землю, на которой уже выросла трава.

См. также

«Я проснулся в 6:30. Весь огород за домом был покрыт снегом. При этом градусник, установленный на улице, «показывал» плюсовую температуру – было +3°C – +5°C», – рассказал Сибдепо автор фотографий.

Собеседник издания добавил, что снег «лежал» на полях на большинстве участках трассы «Кемерово – Промышленная». Где-то, по словам кузбассовца, шёл мокрый снег, и поля были «чистыми».

«На трассе из-за снега видимость была плохая. Сама дорога была очень мокрая», – пояснил очевидец.

Напомним, ещё несколько дней назад, 26 апреля, в Кузбассе максимальная температура воздуха составила 26 градусов. Ранее Сибдепо сообщал, что в ночь на 30 апреля в Беловском районе также выпал снег.