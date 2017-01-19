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Первые фото итальянского отеля, погребённого под снегом, появились в Сети

Первые фото итальянского отеля, погребённого под снегом, появились в Сети

В настоящее время спасатели извлекли из-под обломков первое тело погибшего.

В четверг, 19 января, в Италии в результате трёх подземных толчков на отель Rigopiano di Farindola сошла лавина. В момент происшествия, по данным СМИ, в здании находились 30 человек. Все они погибли. В Сети появились первые снимки, сделанные на месте происшествия.

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По данным РИА Новости, из-под обломков уже извлекли первое тело погибшего.

Напомним, ЧП произошло в итальянской провинции Пескара. Известно, что свидетелями схода лавины стали два пострадавших, которые успели спрятаться в автомобили.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pogoda.unian.net.

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