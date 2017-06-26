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Первые торги: кузбасская «Система «Чибис» выставила на аукцион два объекта

Первые торги: кузбасская «Система «Чибис» выставила два объекта на аукцион

Предполагается, что торги пройдут 4 августа.

Кемеровское ООО «Система «Чибис» проведёт первые торги по продаже имущества 4 августа. Соответствующая информация опубликована в едином федеральном реестре сведений о банкротстве, передаёт «Коммерсантъ».

На аукцион выставили два объекта в Томске и Анжеро-Судженске. Площадь первого нежилого помещения составляет 1,35 тыс. кв. м. Его стартовая цена – 22,69 млн рублей. Стоимость второго объекта площадью 519 кв. м установлена в 12,25 млн рублей.

Ранее Сибдепо сообщал, что 16 марта 2017 года крупнейшую кузбасскую розничную сеть «Чибис» признали банкротом. Подробнее читайте в материале «Почему «Чибисы» улетают из Кузбасса?».

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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