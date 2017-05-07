Первый канал ищет героя и автора видео про упавший в Кемерове светофор

7 мая в эфир Первого канала вышел специальный выпуск программы Андрея Малахова «Аффтар жжот». Проект посвящён популярным роликам Интернета.

В телестудию приглашают участников и авторов видеороликов и вместе со звёздами российского шоу-бизнеса обсуждают их.

Создателей программы заинтересовал случай со светофором, который попал на камеру видеорегистратора. Напомним, 14 апреля в Кемерове на пересечении улиц Красноармейской и Весенней упал светофор. Прохожий, пытаясь развернуть пешеходный светофор, нечаянно уронил его.

Спустя время ролик показали в эфире шоу «Вечерний Ургант». Теперь инцидентом заинтересовались создатели программы «Аффтар жжот» и просят всех, кто располагает информацией, обратиться в редакцию проекта.