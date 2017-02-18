Первый канал ищет таланты для нового музыкального шоу

Набирают не только певцов, но и экспертов.

Телеканал разместил на своём официальном сайте объявление о наборе участников для нового песенного проекта, причём набирает Первый не только исполнителей, но и экспертов для оценки выступлений.

«На кастинг вокалистов можно подать заявку, если вам от 7 до 77 лет, вы блестяще поёте, при этом неважно, является ли это вашей профессией или хобби», — говорится в объявлении.

Что касается экспертов, то тут нужны люди с музыкальным образованием и исключительным слухом. Особо приветствуются кандидаты с опытом работы музыкальным критиком, преподавателем вокала или игры на музыкальном инструменте. Анкеты принимаются до 31 марта.

Помимо ФИО и других личных данных в анкету необходимо скинуть фото и ссылки на видео своего выступления, умения или таланта. В чём суть проекта и когда он будет запущен, держится в строжайшем секрете.

Объявление уже вызвало ажиотаж в кемеровских караоке-барах, посетители которых со всей серьёзностью приступили к репетициям главных хитов страны.