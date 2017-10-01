Первый пассажирский дрон в продаже может появиться уже в следующем году

Первый частный летающий автотранспорт от компании Passenger Drone может появиться на рынке уже в 2018 году. Пассажирский дрон может похвастаться лёгким весом, компактными габаритами и возможностью дистанционного управления. Об этом сообщает Life.ru.

Дрон размерами похож на небольшой автомобиль, он оснащён 16 винтами. По задумке создателей летающего автотранспорта, совсем скоро дрон может стать первым в мире воздушным такси.

Новый аппарат ждёт еще минимум 1 000 часов испытаний, чтобы производители были уверены в его надёжности. Максимальную скорость дрон развивает до 50 км/ч, а время полёта от аккумулятора составляет 30 минут. В продажу чудо-техника может попасть уже со следующего года.