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Первый пассажирский дрон в продаже может появиться уже в следующем году

Первый пассажирский дрон в продаже может появиться уже в следующем году

Аппаратом от компании Passenger Drone можно будет управлять дистанционно.

Первый частный летающий автотранспорт от компании Passenger Drone может появиться на рынке уже в 2018 году. Пассажирский дрон может похвастаться лёгким весом, компактными габаритами и возможностью дистанционного управления. Об этом сообщает Life.ru.

Дрон размерами похож на небольшой автомобиль, он оснащён 16 винтами. По задумке создателей летающего автотранспорта, совсем скоро дрон может стать первым в мире воздушным такси.

Новый аппарат ждёт еще минимум 1 000 часов испытаний, чтобы производители были уверены в его надёжности. Максимальную скорость дрон развивает до 50 км/ч, а время полёта от аккумулятора составляет 30 минут. В продажу чудо-техника может попасть уже со следующего года.

Текст: Карина Миллер.
Видео: youtube.com / PassengerDrone.com
Фото: youtube.com / PassengerDrone.com

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