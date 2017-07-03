Первый период проведения ЕГЭ официально завершился в Кузбассе

Выпускники прошлых лет сдавали экзамены по всем предметам в период с 20 июня по 1 июля 2017 года.

С 20 июня по 1 июля кузбасские выпускники прошлых лет и выпускники текущего года, которые не набрали нужного количества баллов по одному из основных предметов, сдавали ЕГЭ. Также к экзамену допускались те ребята, которые пропустили его по уважительной причине.

«Завершился основной период проведения ЕГЭ в 2017 году. Все экзамены прошли в штатном режиме, объективно, прозрачно, без существенных нарушений и сбоев. Мы выполнили самую главную задачу в качестве организаторов единого государственного экзамена — обеспечили равные возможности для всех выпускников в подтверждении уровня своих знаний», — цитирует пресс-служба администрации Кемеровской области начальника департамента образования и науки Артура Чепкасова.

В резервные дни экзамены проходили в том же ритме, что и в основном. В аудиториях работали все системы наблюдения, а за ходом проведения экзамена следили сотрудники Кузбассобрнадзора и онлайн-наблюдатели.