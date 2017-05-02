Первый пилот рейса Москва — Бангкок рассказал о подробностях ЧП на борту самолёта

Командир экипажа Москва — Бангкок рассказал, что предугадать турбулентность, в которую попал самолёт, было невозможно. В результате ЧП травмы получили те пассажиры, что не были пристёгнуты ремнями безопасности. Первый пилот Александр Рузов пояснил, что воздушное судно находилось в зоне турбулентности 15 секунд, сообщает РИА Новости.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря компании «Аэрофлот» Максима Фетисова, у Рузова свыше 23 тысяч полётных часов, а у второго пилота — более 10,5 тысяч часов. По его словам, турбулентность «ясного неба» предугадать невозможно.

Ранее Сибдепо сообщал, что в понедельник, 1 мая, самолёт компании «Аэрофлот» попал в «воздушную яму» во время снижения по пути в столицу Таиланда. Boeing 777 приземлился в аэропорту «Суварнапхум», после чего все пострадавшие были направлены в больницы Бангкока. Среди пострадавших были и жители России, и дети.