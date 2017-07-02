Первый понедельник июля в Кузбассе будет дождливым

Сотрудники кемеровского Гидрометцентра рассказали, какую погоду кузбассовцам ждать в первый понедельник июля. По предварительным прогнозам, 3 июля температура воздуха в регионе прогреется до +18, +23°C.

В отдельных районах Кемеровской области пройдут дожди и грозы, а также ожидаются осадки в виде града. В столице Кузбасса в понедельник пройдёт небольшой дождь. Порывы ветра будут достигать 4 — 9 метров в секунду.

В некоторых районах региона скорость ветра достигнет 11 — 16 метров в секунду. В ночные и утренние часы в области местами будет туманно.