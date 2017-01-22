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Первый твит в качестве первой леди США опубликовала Меланья Трамп

Жена 45-го американского президента заявила, что для неё большая честь служить «этой прекрасной стране».

Жена американского президента Дональда Трампа Миланья Трамп опубликовала свой первый твит в качестве первой леди США. Меланья призналась, что очень горда служить Америке.

«Для меня большая честь служить этой прекрасной стране в качестве первой леди», – написала жена нового президента США.

Напомним, 20 января в Вашингтоне состоялась инаугурация Дональда Трампа. Главным мемом церемонии стало лицо Мишель Обамы которая, по мнению интернет-пользователей, не умеет изображать невозмутимость. Позднее певица Мадонна в прямом эфире CNN нецензурно высказалась о новом президенте США.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: Google Images.

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