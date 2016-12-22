Первым замгубернатора Кузбасса назначили Владимира Чернова

Первым заместителем губернатора Кузбасса назначили Владимира Чернова. Об этом агентству «Интерфакс-Сибирь» в администрации Кемеровской области.

«С 19 декабря Владимир Чернов назначен первым заместителем губернатора Кемеровской области», – цитирует издание представителя администрации региона.

Ранее в ноябре 2016 года стало известно, что Владимир Чернов стал и.о. первого замгубернатора региона. До этого, с 2011 по 2016 годы, он занимал пост главы Анжеро-Судженска.