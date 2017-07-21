Песков: «часы Путина», ушедшие с молотка за 1 млн евро, не имеют отношения к президенту

По словам пресс-секретаря российского лидера, «аукционный дом, скорее всего, просто обманул какого-то покупателя».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался по поводу «часов Путина», ушедших с молотка за 1,054 млн евро.

«Аукционный дом, скорее всего, просто обманул какого-то покупателя. Хорошо накрутил цену. Но это уже пусть покупатель разбирается с аукционным домом. Эти часы не имели никакого никогда отношения к президенту. Абсолютно уловка, маркетинговый ход, видимо, весьма удачный, судя по сумме. Покупателя жалко», — цитирует «РИА Новости» Пескова.

Песков также отметил, что Кремль не будет устанавливать принадлежность часов.

«Мы не собирались устанавливать какую-то связь. Это абсолютно из разряда курьёзов тема, которая не имеет к нам никакого отношения. Дело Остапа Бендера живёт», — заявил Песков.

Напомним, ранее аукционный дом в Монако сообщил об уходе с молотка часов, владельцем которых обозначен Владимир Владимирович Путин. Имя покупателя не раскрывалось.