Песков: Путин не давал поручений по поводу конфликта Тинькова с блогерами NEMAGIA

Президент России Владимир Путин пока не давал никаких поручений разобраться в конфликте между предпринимателем Олегом Тиньковым и кемеровскими блогерами из NEMAGIA Алексеем Псковитиным и Михаилом Печерским. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Оно (поручение, – прим. Сибдепо) ещё не адресовано. Естественно, справки, всё необходимое о том, что было, будут предоставлены президенту», – цитирует «Интерфакс» Дмитрия Пескова.

Он добавил, что «президент не мог никак квалифицировать суть того, что произошло», ведь он не знал, о чём шла речь. Ранее Сибдепо сообщал, что президенту о конфликте банкира с блогерами на заседании Совета по правам человека рассказал журналист Максим Шевченко.

В начале августа кемеровчане из «Немагии» сняли ролик для своего канала на YouTube об Олеге Тинькове. В нём они раскритиковали работу «Тинькофф банка». После этого компания и банкир обратились в суд. В итоге предприниматель сам отозвал иски, а Центральный районный суд Кемерова прекратил производство по иску о защите и чести достоинства. При этом блогеры потом рассказали, что уголовное дело в отношении Псковитина так и не прекратили.