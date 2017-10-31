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Песков: Путин не давал поручений по поводу конфликта Тинькова с блогерами NEMAGIA

Песков: Путин не давал поручений по поводу конфликта Тинькова с блогерами NEMAGIA

По словам пресс-секретаря президента России, глава государства сначала должен получить необходимые «справки».

Президент России Владимир Путин пока не давал никаких поручений разобраться в конфликте между предпринимателем Олегом Тиньковым и кемеровскими блогерами из NEMAGIA Алексеем Псковитиным и Михаилом Печерским. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Оно (поручение, – прим. Сибдепо) ещё не адресовано. Естественно, справки, всё необходимое о том, что было, будут предоставлены президенту», – цитирует «Интерфакс» Дмитрия Пескова.

Он добавил, что «президент не мог никак квалифицировать суть того, что произошло», ведь он не знал, о чём шла речь. Ранее Сибдепо сообщал, что президенту о конфликте банкира с блогерами на заседании Совета по правам человека рассказал журналист Максим Шевченко.

В начале августа кемеровчане из «Немагии» сняли ролик для своего канала на YouTube об Олеге Тинькове. В нём они раскритиковали работу «Тинькофф банка»После этого компания и банкир обратились в суд. В итоге предприниматель сам отозвал иски, а Центральный районный суд Кемерова прекратил производство по иску о защите и чести достоинства. При этом блогеры потом рассказали, что уголовное дело в отношении Псковитина так и не прекратили.

Видео последнего судебного заседания в Кемерове по делу об иске Тинькова к NEMAGIA

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: kremlin.ru.

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