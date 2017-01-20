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Песков выразил надежду на участие Путина в президентских выборах 2018 года

Первый тур президентских выборов должен пройти 11 марта 2018 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что действующий глава государства Владимир Путин примет участие в президентских выборах 2018 года. По его мнению, серьёзная оппозиция, которая могла бы соперничать с действующей властью, в конечном итоге принесла бы России пользу.

«Ещё во время нашего первого интервью в 2004 году я сказал вам, что как гражданин Российской Федерации я надеюсь, что он примет решение идти на новый срок», – цитирует РИА Новости заявление Дмитрия Пескова.

Президентские выборы должны состояться 11 марта 2018 года. Если не один из представленных кандидатов не наберёт более 50% голосов, то через три недели после первого тура пройдёт второй тур голосования.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: Google Images.

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