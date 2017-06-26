Песни, танцы, конкурсы: в кузбасской «Томской писанице» отметят Иван Купала

Фестиваль «Вершина лета» пройдёт с 6 под 9 июля.

С 6 по 9 июля в кузбасской «Томской писанице» пройдёт фестиваль «Вершина лета». Режиссёр музея-заповедника Екатерина Борисова рассказала Сибдепо, какие мероприятия будут проведены в эти дни.

6 июля

В 22:00 на центральной сцене начнётся открытие «Вершины лета». Вечеринка «Купала-party» продлится до 3:00. Гостей праздника ожидают выступления диджеев, конкурсы венков и поцелуев, прыжки через костёр, хороводы.

7 июля

В рождество Иоанна Предтечи Мариинская и Юргинская епархия организует массовое крещение людей на Томи. Начало в полдень. Сбор участников — у часовни в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

8 и 9 июля

8 июля в дневное время состоится областной конкурс собирателей сибирского фольклора. Коллективы будут выступать на центральной сцене «Томской писаницы» примерно до 18:00.

После этого центральную часть заповедника закроют. Откроется поляна праздников. В 22:00 начнётся главное шоу фестиваля – «Ночь Воды и Огня».

«Будут танцы, песни, купальские обряды, конкурсы, театрализованная игровая программа, выступления кавер-групп, — рассказала Сибдепо Екатерина Борисова. — Также ожидаются пиротехническое шоу и большой купальский костёр. С 3:00 до 5:00 будут играть диджеи».

На фестивале будет действовать ограничение по возрасту 18+. Взрослым за вход на фестиваль придётся заплатить 500 рублей. Льготный билет обойдётся покупателям в 300 рублей.