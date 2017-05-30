Песню кемеровской кавер-группы назвали неофициальным гимном Шерегеша

Ранее группа «Крупным планом» провела съёмки, а потом и презентацию клипа «#Геш»

Администрация Кемеровской области сообщила о появлении неофициального гимна Шерегеша. Им стала песня кемеровской кавер-группы «Крупным планом» под названием «#Геш».

27 мая в Сети был опубликован клип на песню. На момент публикации этой новости его посмотрели уже более 900 посетителей YouTube.

Как ранее сообщал Сибдепо, ролик снимали на горнолыжном курорте во время популярного GrelkaFest. 22 апреля «Крупным планом» выступала на разогреве у Юлии Чичериной, являвшейся одним из хедлайнеров фестиваля.

«Песню писали три месяца, на съёмки клипа потратили два дня, на монтаж – около недели, — рассказала Сибдепо продюсер и директор группы «Крупным планом» Алёна Кузьмина. – Было много сложностей и форс-мажорных ситуаций, но мы со всем справились. Результатом очень довольны, клип получился таким, каким мы хотели его видеть».

В съёмках были задействованы специалисты местной кинокомпании «Детали». Они провели эффектную съёмку горнолыжного курорта. В клипе также использовали видео операторов фестиваля.

Добавим, что сегодня, 30 мая, кавер-группа отмечает своё пятилетие. По такому случаю артисты выступают в одном из кемеровских ресторанов.