Певец Дмитрий Билан снялся в клипе с жёнами олигархов
Песня «Лабиринты» вошла в альбом «Не молчи».
Российский певец Дмитрий Билан выпустил клип на песню «Лабиринты». В числе главных героев ролика, помимо самого исполнителя, — бывшая жена предпринимателя Дмитрия Якубовского Ксения Лукаш и супруга олигарха Айрата Исхакова Надежда Оболенцева, сообщает «ФАН».
Клип снимали по ночам в Западном округе Москвы Крылатском. Светские львицы стали участницами съёмочного процесса благодаря своей победе на благотворительном аукционе Натальи Водяновой «Обнажённые сердца».
Песня и клип рассказывают о блужданиях главного персонажа в лабиринте сложных отношений с двумя девушками. По словам Билана, история рассказана с помощью стильных и лаконичных образов в сюрреалистических и готических тонах.
Видео: https://www.youtube.com/ (StarPro)
Фото: https://www.youtube.com/ (StarPro)