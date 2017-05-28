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Певец Дмитрий Билан снялся в клипе с жёнами олигархов

Песня «Лабиринты» вошла в альбом «Не молчи».

Российский певец Дмитрий Билан выпустил клип на песню «Лабиринты». В числе главных героев ролика, помимо самого исполнителя, — бывшая жена предпринимателя Дмитрия Якубовского Ксения Лукаш и супруга олигарха Айрата Исхакова Надежда Оболенцева, сообщает «ФАН».

Клип снимали по ночам в Западном округе Москвы Крылатском. Светские львицы стали участницами съёмочного процесса благодаря своей победе на благотворительном аукционе Натальи Водяновой «Обнажённые сердца».

Песня и клип рассказывают о блужданиях главного персонажа в лабиринте сложных отношений с двумя девушками. По словам Билана, история рассказана с помощью стильных и лаконичных образов в сюрреалистических и готических тонах.

Текст: Мария Арзамасцева.
Видео: https://www.youtube.com/ (StarPro)
Фото: https://www.youtube.com/ (StarPro)

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