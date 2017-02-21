Певица Анита Цой ищет в Кемерове «человека мечты»

В воскресенье, 26 февраля, в Кемерове в Государственной филармонии Кузбасса состоится премьера юбилейного шоу заслуженной артистки РФ Аниты Цой «10|20». Шоу носит социальный характер и посвящено мечте и людям, которые живут среди нас. Во время выступления Анита Цой назовёт имя очередного «человека мечты», который на этот раз проживает в областном центре.

«В рамках гастрольного тура я посещу 100 городов и в каждом из них выберу «человека мечты», которым все смогут гордиться. Этим человеком может стать тот, кто спас чью-то жизнь или сделал что-то общественно-полезное для горожан, или ежедневно выполняет какую-то важную и сложную работу», – рассказала Сибдепо российская певица Анита Цой.

В настоящее время Анита уже посетила 45 городов и огласила со сцены такое же количество имён достойных людей, проживающих в этих городах. Подходящую кандидатуру артистка выбирает с помощью мониторинга СМИ и запросов в администрации муниципалитетов.

«Кандидат, достойный звания «человека мечты», получает в подарок билет на мой концерт, затем я рассказываю зрителям его историю и приглашаю на сцену. Моему герою аплодируют, а я для него пою одну из своих песен», – добавила артистка.

Стоит отметить, что со многими из представленных на сцене людей Анита продолжает поддерживать дружеские отношения.