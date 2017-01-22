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Певица Пелагея родила дочь от хоккеиста из Новокузнецка

Новорожденную девочку назвали Таисией.

Вечером в субботу, 21 января, певица Пелагея родила хоккеисту из Новокузнецка Ивану Телегину дочь. Информацию о рождении дочери Таисии подтвердил сам хоккеист после полуфинала Матча всех звёзд КХЛ.

«В жизни нападающего ЦСКА Ивана Телегина и его жены Пелагеи произошло радостное событие — у них родилась дочь! Родители решили назвать малышку Таисией. Партнёры по команде, персонал и тренерский состав команды ЦСКА, административный штат и все работники клуба поздравляют счастливых родителей и желают им приятных хлопот, радости и терпения, а также здоровья матери и новорождённой», – сообщили в официальном микроблоге клуба ЦСКА.

Ранее Сибдепо сообщал, что известная певица и спортсмен в июне 2016 года тайно поженились.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: Google Images.

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