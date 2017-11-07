«Плати, иначе штраф»: в Кузбассе мошенники орудуют в домах пенсионеров

В Кузбассе мошенники «наступают» на пенсионеров. О нескольких случаях обмана пожилых людей в социальных сетях сообщают их родственники. Как рассказала Сибдепо внучка одной из местных жительниц, пострадавшей от рук мошенников, днём пришли люди и собрали всех, кто был дома. В основном это были пенсионеры. Молодые люди рассказали им о неком социальном проекте, который предусматривает замену фильтров в домах. Причём, отметили, что у них эта услуга стоит всего восемь тысяч рублей, а через неделю управляющая компания будет ставить во все квартиры за 12 тысяч.

«Бабушка сама не поняла, что произошло, а они уже в квартире оказались. Пока один составлял документы, другой уже начал устанавливать фильтр на кухне. Посмотрели льготы, дали подписать договор и акт приёмки — передачи, товарный чек дали. Все очень быстро», — рассказала Сибдепо девушка.

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Как пояснила собеседница, работы действительно были выполнены, только вот по документам пожилая женщина сама добровольно согласилась на замену фильтра. Также девушка пояснила, что агрегат, который её бабушке навязали обманным путём, обошёлся ей в два раза дороже. В магазине такой фильтр приобрести можно за 3 500 рублей.

«Потом я посмотрела, фильтр капает, позвонила по контактному телефону, ответил мужчина. Он сказал, что на следующий день приедет, всё исправит, попросил перекрыть на время кран. Назначила время на 17:00 (чтобы присутствовать и побеседовать). Они пришли днем, пока я была на работе, бабушка снова пустила, все починили и ушли», — делится девушка.

Кроме того, другие пользователи соцсетей подтверждают, что такой вид «навязывания» услуги действительно существует. Один из пользователей интернета рассказал, что пенсионерке угрожали штрафом, если она не согласится на добровольную замену фильтра. Однако, как рассказали Сидбепо в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области, в правоохранительные органы никто не обращался.

«Если участник сделки подозревает второго участника в недобросовестности, то каждый человек имеет право отказаться от этой сделки. Внимательно нужно изучать документы, которые предстоит подписать. На любой стадии подобных договорных отношений человек может обратиться в полицию», — пояснили Сибдепо в ведомстве.

Полиция Кузбасса рекомендует ни в коем случае не пускать в квартиру посторонних. Если всё-таки посторонний человек проник в дом, необходимо попросить у него документы. Узнать, из какой он организации – позвонить и выяснить, действительно ли он там работает. Кроме того, если вам говорят о каких-то обязательных процедурах замены какого-либо оборудования, — необходимо позвонить в управляющую компанию и выяснить достоверную информацию.