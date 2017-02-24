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Плюсовая температура продержится в Кемерове до середины следующей недели

Плюсовая температура продержится в Кемерове до середины следующей недели

На масленичных народных гуляниях кемеровчане тоже не замёрзнут.

С незначительным понижением чуть ниже нуля в предстоящие выходные вплоть до среды 1 марта погода в областном центре останется тёплой, и даже три дня подряд столбик термометра будет тянуться вверх, к солнышку, и достигнет отместки в +3 градуса Цельсия, если верить прогнозам gismeteo.ru .

Плюсовая температура продержится в Кемерове до середины следующей недели

Со следующего четверга начнётся похолодание с температурой до -12 по ночам, но продержится оно недолго, и вскоре градусник снова начнёт радовать плюсами. Однако стоит отметить, что прогнозы на неделю, а тем более на две вперёд, весьма ненадёжны.

Зато можно с уверенностью сказать, что на масленичных народных гуляниях 25 и 26 февраля кемеровчане не замёрзнут. И хотя прогноз обещает тучи, вместе с тем и снегопад, а это всегда эстетическая радость.
Для усталых дорожников и раздражённых автомобилистов, которые снегопады, мягко говоря, не любят, песня в исполнении Нани Брегвадзе.

Текст: Роман Янченко.

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