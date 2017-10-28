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Плывшего в Испанию россиянина нашли на необитаемом острове у берегов Швеции

Плывшего в Испанию россиянина нашли на необитаемом острове у берегов Швеции

Мужчину доставили в больницу, однако медицинская помощь ему не понадобилась.

Поисково-спасательные службы Швеции нашли россиянина, пытавшегося доплыть на лодке от Стокгольма до Испании. По данным «Газеты.Ru», 23 октября мужчина купил лодку и отправился в плавание. Однако уже через два дня родственники не смогли выйти с ним на связь и обратились к спасателям.

После двух дней поисков специалисты нашли обломки лодки и личные вещи россиянина у одного из островков. Однако его самого там не было. Поиски продолжились, и вскоре мужчину обнаружили неподалёку. Он выложил из мха надпись «Help» («Помогите»), пишет «Лайф».

Жителя России доставили в больницу, однако медицинская помощь ему не понадобилась. Известно, что после крушения он вплавь добрался до ближайшего островка, преодолев по холодной воде около трёх километров.

Текст: Тимофей Шикер.
Видео: youtube.com / Kustbevakning.
Фото: youtube.com / Kustbevakning.

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