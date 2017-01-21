Происшествия
Кузбасс

По факту гибели двух человек на пожаре в Новокузнецке возбуждено уголовное дело

Шесть человек госпитализированы с признаками отравления угарным газом.

По факту гибели двух новокузнечан на пожаре в многоэтажке по улице Косыгина возбуждено уголовное дело. 49-летний хозяин квартиры, где произошло возгорание, скончался на месте ЧП, ещё одна женщина, проживавшая в этом доме, умерла в больнице.

По делу будут назначены экспертизы, в числе которых судебная медицинская, пожарно-техническая, говорится в сообщении пресс-службы Следкома региона.

Напомним, что 10 человек были спасены огнеборцами при тушении пожара в девятиэтажке. Шестерых новокузнечан (в том числе, двух детей) госпитализировали с признаками отравления угарным газом.

Двое новокузнечан погибли, ещё шесть человек госпитализировали с признаками отравления угарным газом.

В настоящее время  устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти потерпевших и причина  возгорания. Предварительно указывалось, что пожар произошёл из-за неосторожности при курении.

Текст: Анна Печенегова.
Фото: Соцсети.

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